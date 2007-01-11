38-річний чоловік звинувачує метрополітен у тому, що не загинув

38-річний харків’янин сьогодні кинувся під потяг у міському метро і залишився живим. Тепер він звинувачує керівництво метрополітену у тому, що йому завадили покінчити з життям.

Про це повідомив журналістам начальник Харківського метрополітену Сергій МУСЄЄВ, передає місцеве інформагентство «МедіаПорт».

За інформацією прес-служб МНС та Харківської міськради, сьогодні близько 9-ї години ранку на станції метро «Спортивна» під електричку кинувся чоловік, який не постраждав завдяки миттєвій реакції машиніста, котрий зумів різко зупинити потяг. Через цю подію на 25 хвилин було призупинено рух потягів на Холодногірсько-Заводській лінії метро. О 9.05 рух електричок підземки було відновлено.

Як передає прес-служба міськради, 38-річний мужчина, який упав на рейки, з травмами середньої тяжкості знаходиться у міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

За словами С.МУСЄЄВА, врятований чоловік заявив, що збирається подати до суду на керівництво метрополітену, оскільки незадоволений тим, що залишився живим. Черговий лікар управління швидкої допомоги поінформував, що чоловік був напідпитку, передає «МедіаПорт».