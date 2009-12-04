У Дніпрі в районі Києва знайшли величезну «пляму невідомого походження»

Державна екологічна інспекція в місті Києві отримала телефонне повідомлення з Мінприроди України стосовно ймовірного забруднення р.Дніпро в районі Південного мосту.Таку інформацію сьогодні розповсюдила прес-служба міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Державна екологічна інспекція в місті Києві оперативно обстежила р.Дніпро в районі Південного мосту, як з берега, так і з води, “в результаті якого виявлено пляму невідомого походження, візуально площею більше 1 кілометра в районі Південного мосту. За результатами хімічних аналізів в усіх відібраних пробах виявлені перевищення норм ГДК (гранично допустимої концентрації) для водойм культурно-побутового водокористування по вмісту нафтопродуктів від 284 ГДК до 753 ГДК”, - стверджується у повідомленні.

По факту аварійної ситуації Державна екологічна інспекція в місті Києві звернулась до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА щодо вжиття заходів по ліквідації аварійної ситуації та до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо виконання всіх можливих заходів по організації роботи по ліквідації аварійної ситуації на р.Дніпро в районі Південного мосту.