Археолог: подарований Януковичу княжий перстень – фальшивка

Експерти висловили сумнів щодо оригінальності подарованного представниками Української православної церкви Московського патріархату Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ перстня-печатки Київського князя Всеволода, сина благовірного князя Ярослава Мудрого, зазначає газета “Лівий берег”.

Зокрема, за словами археолога Максима ЛЕВАДИ, візантійські персні XI століття виглядають трохи інакше. “По-перше, перстень-печатка завжди робився з дзеркальним зображенням. Тобто, в монограмі КМ (Костянтин Мономах) букви повинні бути в зворотному порядку, а буква «К» ще і розгорнена навиворіт. Тоді при відтиску – а для цього, власне, такі персні і виготовляли – виходило б нормальне зображення.

По-друге, персні такого роду мають не опукле, а поглиблене зображення – знову-таки, виходячи з їх функціонального призначення", - зазначив археолог.