У Маріуполі пітбультер'єр напав на пенсіонера

У Маріуполі Донецької області пенсіонер госпіталізований у важкому стані після нападу пітбультер`єра.

Як передає кореспондент УНІАН, місцева газета «Іллічівець» повідомила, що в 62-річний чоловік вийшов вранці в магазин, коли несподівано з сусідського двору вискочив пітбультер`єр. Пес бійцівської породи накинувся на пенсіонера і покусав його так, що бригада «швидкої» госпіталізувала людину у важкому стані.

У хірургічному відділенні міськлікарні №1 на тілі чоловіка лікарі нарахували понад 20 слідів зубів тварини. У потерпілого діагностовано багато ран обличчя, голови, рук, плечей і гомілки. Медики впродовж двох годин обробляли рани і накладали шви, але констатували, що рани інфіковані і процес загоєння буде тривалим. Зараз стан пацієнта оцінюється як середньої тяжкості, він одержує лікування проти сказу. За іронією долі, потерпілий є водієм машини «швидкої допомоги».

За словами начальника управління ветеринарної медицини Маріуполя Костянтина ГОРОДЕЦЬКОГО, ветеринари видали хазяйці пітбультер`єра розпорядження на ізоляцію собаки до з`ясування всіх обставин інциденту.

«Протягом 10 днів собака перебуватиме під спостереженням ветеринарів. Зараз в першу чергу необхідно провести епідеміологічні дослідження і з`ясувати, чи була тварина щеплена від сказу», - сказав К.ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що надалі все залежатиме від потерпілого. «Якщо він звернеться із заявою до міліції, то справу можуть направити до суду, який може або оштрафувати хазяйку собаки за порушення правил утримання тварин, або ухвалити рішення про вилучення собаки для подальшої евтаназії», - підсумував начальник управління ветмедицини.