Чверть мільйона доларів під сидінням автобуса на Стамбул (фото)
00:26, 29 березня 2010Разное
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Спільна операція СБУ і митниці
У ніч на 28 березня співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної митниці виявили під сидіннями пасажирського автобуса «Київ – Хмельницький – Чернівці - Стамбул» сховану валюту - 268 тис. 390 доларів і 9 тис. 380 євро (детальніше тут).
Відповідно до митних правил України, також вилучено автобус марки «Мерседес-бенц», в якому перевозили валюту.
Фото Сергія Зарайського / УНІАН
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