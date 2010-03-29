Чверть мільйона доларів під сидінням автобуса на Стамбул (фото)

У ніч на 28 березня співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної митниці виявили під сидіннями пасажирського автобуса «Київ – Хмельницький – Чернівці - Стамбул» сховану валюту - 268 тис. 390 доларів і 9 тис. 380 євро (детальніше тут).

Відповідно до митних правил України, також вилучено автобус марки «Мерседес-бенц», в якому перевозили валюту.

Фото Сергія Зарайського / УНІАН