На трасі Київ - Ковель маршрутка врізалася у причеп вантажівки: є жертви

У вівторок о 15.02 на 77-му км автошляху Київ-Ковель поблизу с.Пісківка Бородянського району Київської області маршрутний мікроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер", який прямував з Києва до Малина Житомирської області, зіткнувся з причепом вантажівки "Рено".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місці події загинуло 3 особи, ще 5 осіб з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до лікарні Бородянки, де одна особа померла.

Попередня причина ДТП - водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого причеп винесло на зустрічну смугу. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 100 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 14 осіб та 125 - травмовано.