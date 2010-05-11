Хто підпалив "Міцубісі" депутата-регіонала?

У Черкаській області правоохоронці затримали особу, яка в Умані з хуліганських мотивів підпалила автомобіль "Міцубісі" народного депутата від Партії регіонів Петра ЦЮРКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Черкаській області, затриманим виявився 35-річний місцевий житель. Підозрюваний уже був раніше судимий за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У чоловіка вилучено речові докази, а сам він зізнався в скоєному. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Умані внаслідок пожежі було пошкоджено автомобіль П.ЦЮРКА. За фактом пожежі ГУ МВС України у Черкаській області порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.