ДТП на трасі Київ-Ковель: загинула жінка, ще 6 осіб постраждали

Поблизу с. Жубровичі Олевського району Житомирської області на 214 км автошляху Київ-Ковель вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули одна жінка, ще шестеро осіб отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, водій легкового автомобіля "ДЕУ-Сенс" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем "ВАЗ-21099". В результаті ДТП загинула жінка (пасажирка ДЕУ) та постраждали шестеро осіб, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Олевської центральної районної лікарні.

Як зазначили у МНС, усього за добу на території країни зареєстровано 98 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб та 120 - травмовані.