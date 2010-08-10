Зловживання квасом у спеку може спричинити алкогольне сп'яніння

Надмірне вживання квасу під час спеки може призвести до алкогольного сп`яніння, тому зловживати ним не варто, повідомив РІА “Новости” президент російського Союзу виробників безалкогольних напоїв і мінеральних вод Дмитро Петров.

"Якщо людина вип`є літр квасу при високій температурі, то в неї настане легке сп`яніння, а за середньої температури сприйняття організмом цього напою буде звичайним", - сказав Петров.

Він додав, що квас належить до слабкоалкогольних напоїв, в ньому міститься близько 1% етилового спирту. Окрім цього, під час спеки прискорюється процес бродіння, і, таким чином, посилюється алкогольна дія на людину.