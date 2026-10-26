Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 34 копійки, порівняно з попереднім показником. 

Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 26 жовтня - 45,20 гривні за долар). 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок. 

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На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,51/45,55 грн/дол., а до євро – 51,03/51,05 грн/євро. 

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 жовтня зріс на 19 копійок і складає 45,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,95 гривні за долар.  

Середній курс євро до гривні також подорожчав на 18 копійок і становить 51,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,39 гривні за євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 26 жовтня зріс на 25 копійок і становить 45,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і складає 51,20 гривні за євро. 

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,00 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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