Долар встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,54 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 34 копійки, порівняно з попереднім показником.

Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 26 жовтня - 45,20 гривні за долар).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок.

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На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,51/45,55 грн/дол., а до євро – 51,03/51,05 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 жовтня зріс на 19 копійок і складає 45,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні також подорожчав на 18 копійок і становить 51,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,39 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 26 жовтня зріс на 25 копійок і становить 45,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,00 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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