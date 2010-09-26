У Ялті загинув голландець
11:04, 26 вересня 2010Разное
1438 0
Діагноз "утоплення в морській воді"
Громадянин Нідерландів, що приїхав на відпочинок в Криму, потонув у Чорному морі в Ялті.
Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МНС, рятувальники санаторного пляжу витягли 42-річного іноземця, який відпочивав в здравниці разом з батьками, з моря в той час, коли хвилі досягали чотирьох балів.
Чоловіка доставили в реанімацію з діагнозом «утоплення в морській воді».
Голландець помер у лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter