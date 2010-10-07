У вантажівки відмовили гальма: 7-річна дівчинка загинула, 5-річна трамована
10:59, 07 жовтня 2010Разное
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Трагедія на Дніпропетровщині
Вчора у селі Кіровське Дніпропетровського району сталася ДТП, в результаті якої 7-річна дівчинка загинула, а 5-річна отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до обласної дитячої клінічної лікарні. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
Причиною аварії став вихід з ладу гальмівної системи вантажівки „Татра”, що різко зупинилася на дорозі. 41-річний водій легковика, який слідував за вантажівкою, не зміг миттєво відреагувати на перешкоду й здійснив наїзд на несподівано зупинену на дорозі „Татру”. Від цього й постраждали діти, що були пасажирками іномарки.
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