У ДТП на Житомирщині загинуло 6 людей

На Житомирщині внаслідок зіткнення декількох автомобілів загинуло шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вранці на 9-му км автодороги Житомир – Могилів-Подільський водій автомобіля Ford з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Citroen.

Від удару Ford відкинуло убік, де на його шляху опинилися ще три авто.

Внаслідок ДТП водій та п`ять пасажирів автомобіля Ford загинули на місці події.

Також постраждав водія автомобіля Citroen, якого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до міської лікарні.

Обставини аварії з`ясовуються. Ведеться слідство.