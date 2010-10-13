У ДТП на Житомирщині загинуло 6 людей
13:34, 13 жовтня 2010Разное
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Ford виїхав на зустрічну
На Житомирщині внаслідок зіткнення декількох автомобілів загинуло шестеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вранці на 9-му км автодороги Житомир – Могилів-Подільський водій автомобіля Ford з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Citroen.
Від удару Ford відкинуло убік, де на його шляху опинилися ще три авто.
Внаслідок ДТП водій та п`ять пасажирів автомобіля Ford загинули на місці події.
Також постраждав водія автомобіля Citroen, якого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до міської лікарні.
Обставини аварії з`ясовуються. Ведеться слідство.
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