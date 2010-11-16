У Москві обмежено рух біля мечетей
00:58, 16 листопада 2010Разное
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У зв`язку з Курбан-Байрамом
Рух транспорту деякими вулицями поблизу мечетей у центрі Москви буде обмежений з опівночі до 12.00 16 листопада у зв`язку із святкуванням мусульманського свята Курбан-Байрам.
Наголошується, що планується обмежити рух в районі Соборної мечеті у Виползовому провулку, в районі спорткомплексу "Олімпійський".
Курбан-Байрам - свято жертвопринесення, одне з головних в мусульманському календарі.
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