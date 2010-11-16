У Москві обмежено рух біля мечетей

Рух транспорту деякими вулицями поблизу мечетей у центрі Москви буде обмежений з опівночі до 12.00 16 листопада у зв`язку із святкуванням мусульманського свята Курбан-Байрам.

Наголошується, що планується обмежити рух в районі Соборної мечеті у Виползовому провулку, в районі спорткомплексу "Олімпійський".

Курбан-Байрам - свято жертвопринесення, одне з головних в мусульманському календарі.