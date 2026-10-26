Найбільші оборонні держави Європи готують гучну заяву проти Росії, – Bloomberg

Країни, зокрема, готуються пообіцяти Україні незмінну підтримку в її боротьбі з російською агресією.

П’ять найбільших європейських країн, які найбільше витрачають на оборону, готуються заявити, що саме Росія становить найгострішу та довгострокову загрозу безпеці континенту. Паралельно з цим вони пообіцяють незмінну підтримку Україні.

"Триваюча агресивна війна Росії проти України, з одного боку, – та її постійні порушення повітряного простору союзників, акти саботажу та дедалі активніше використання гібридних атак у різних сферах, з іншого боку, – не підривають нашої єдності, солідарності та згуртованості". Так йдеться у чернетці спільної заяви Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії (E5), пише Bloomberg.

Міністри також планують заявити, що Європа "має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку".

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Як повідомляється, цю заяву (формулювання якої ще можуть змінитися до публікації) планують оприлюднити після зустрічі в Парижі, яку організувала міністр оборони Франції Катрін Вотрен. У ній беруть участь і її колеги з інших чотирьох країн.

Це послання – відповідь на те, що Росія посилює кампанію гібридних атак по всій Європі. Це й передбачувані акти саботажу, кібератаки, підпали, вторгнення безпілотників та загрози критичній інфраструктурі й оборонним компаніям. Європейські чиновники розглядають цю діяльність як спробу Москви випробувати межі НАТО, зірвати підтримку України та скористатися невизначеністю щодо того, як альянсу реагувати, не спричинивши при цьому більш масштабного конфлікту.

Європа "перетягує ковдру на себе"

Підкреслюючи, що США залишаються "незамінним союзником", у чернетці йдеться й про інше: "Ця велика відповідальність має починатися з розширення повноважень європейських союзників у рамках НАТО".

Європейські лідери, як очікується, скажуть у цій заяві, що вони візьмуть на себе більше політичного та військового лідерства. Це потрібно для того, щоб модернізувати свої збройні сили та можливості. А також – зміцнити колективну оборону НАТО, щоб "адаптуватися до нинішніх і майбутніх викликів". Паралельно – посилити й готовність Європи до оборони.

Регуляторні та фінансові ресурси Євросоюзу можуть допомогти підтримати оборонні амбіції країн-членів, йдеться в чернетці. При цьому наголошується, що оборонні зусилля ЄС мають підсилювати НАТО, а не дублювати її роботу. І вони мають залишатися відкритими для країн, які не входять до військового альянсу.

Загроза Росії для Європи виходить за межі війни в Україні

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Москва дедалі активніше намагається дестабілізувати європейські демократії через тиск, втручання та гібридні атаки. Також він зазначив, що Європа має поставитися до цієї загрози більш серйозно. А ще – зміцнити свою оборону та зменшити свою залежність від США. Але при цьому – продовжувати підтримувати Україну.

Цей крок європейських лідерів став наслідком зростання напруженості між США та Україною. Це сталося після угоди президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

За її умовами – США погодилися утриматися від подальших санкцій в обмін на те, що Москва постачатиме дизельне паливо на світовий ринок. Таким чином Трамп намагається стримати зростання цін на енергоносії. Ця угода викликала різку негативну реакцію у союзників Трампа серед політиків у США. А також – в Україні та серед європейських лідерів.

"Ми збережемо нашу непохитну відданість підтримці України в її боротьбі з російською агресією", – йдеться в чернетці. При цьому країни наголошують – вони боротимуться з тіньовим флотом Росії та її тривалими порушеннями європейського повітряного простору.

Здатність України захищати себе зараз і в майбутньому є критично важливою для колективної безпеки євроатлантичного регіону.

Інші новини про НАТО та Європу

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз хоче долучитися до переговорів щодо України, щоб вплинути на позицію США. "Ми завжди прагнули того, щоб Україна займала сильну позицію, і завжди працювали над досягненням справедливого та міцного миру для України. Ми робимо це при кожній нагоді", – заявила заступниця головного прес-секретаря Європейської комісії Аріанна Подеста.

Крім того, ми також повідомляли, що Путін хоче скоротити НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України.

Це може означати виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії, яка приєдналася до альянсу у 2023 році. Усі ці п’ять країн межують з Росією.

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