Чи інкримінують «Тризубу» зв’язки з чеченськими терористами?

У першу декаду січня в Україні пройшли наймасовіші затримання та арешти з часів акції «України без Кучми». Офіційним приводом для затримання послугував підрив пам’ятника Сталіну в Запоріжжі. Станом на ранок 11 січня, згідно з даними Всеукраїнської організації “Тризуб”, було затримано, як мінімум, 16 членів цієї організації. Згідно з даними МВС, лише на Прикарпатті - 9 осіб.

Мабуть, лише зараз можна усвідомити всю масштабність дій силовиків. Хвиля арештів прокотилася по всій Україні, накривши як західні її регіони, так і великі міста на сході – Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Показовим став і арешт цілих сімей, що вже зовсім віддає поганим душком давно забутих часів й донині безсмертного в Україні генералісімуса. Так, на Франківщині взяли керівника Центрального проводу "Тризубу" Андрія Стемпіцького та двох його синів.

Фактично вся керівна верхівка “Тризубу” виявилась затриманою, перевірка та обшуки були проведені у величезної кількості як дотичних до цієї організації людей, так і простих громадян, що опинилися не в той час і не в тому місці. Один з членів “Тризубу” розказав мені, як на днях до його сусідів прийшов чоловік, який відрекомендувався банківським працівником. Пояснивши, що тризубівець має перед банком великий кредит, почав розпитувати сусідів про нього. При цьому мій спірозмовник зазначив, що в житті не переступав порога жодного з банків. А чого варта викладена в блозі на «Українській правді» інформація Сергія Пантюка про те, що в квартирі його колег подружжя Марини Брацило та Юрія Ноги пройшов обшук лише тому… що на Різдво вони були у батьків дружини в Запоріжжі.

Звичайно ж, правоохоронні органи, що розпочали таку масштабну акцію, просто вже не мали права закінчити її безрезультатно. Тому, мабуть, ні для кого не стало дивиною, коли в понеділок пізно ввечері з’явилась інформація, що міліція під час затримання на Франківщині 9 осіб виявила та вилучила “автомат АКМСУ без номера та 124 патрони до нього, 3 пістолети різних марок з набоями, саморобні ножі, 9 радіостанцій різних марок, дві гранати без запалів, дві пневматичні гвинтівки з оптичними прицілами, помпову рушницю, споряджену набоями”. Самі “тризубівці” розказують, що вся ця зброя, за інформацією міліції, нібито була вилучена з багажника машини мешканця Львівщини, якому вже за п’ятдесят. Отакі, за версією міліції, в Галичині бойові дядьки. Чому він возив всю цю зброю (і 9 радіостанцій!) з собою на Різдвяні свята поки-що ніхто доладно в міліції не пояснив.

Думається, що справжня причина настільки жорстких дій влади знаходиться далеко від зруйнованого пам’ятника Сталіну чи офісу Компартії. В умовах, коли в країні спостерігається безупинне зростання цін на продукти харчування, комунальні послуги, владі вкрай важливо показати громадянам свою потрібність та відволікти їх увагу від сьогоднішніх важких реалій. Очевидно, що Тимошенко, яка просиджує цілими днями в прокуратурі, з кожним днем з демонстрації символу ефективності влади перетворюється в її символічну жертву. Ситуація з іншими помаранчевими функціонерами з кожним днем також втрачає свої яскраві фарби. Ось тут в пригоді і можуть стати «криваві» націоналісти, які вже мають у своєму схроні автомат та рації. Між іншим, раціям, за інформацією поки-що на рівні чуток, також може бути застосування – за легендою, вони можуть бути потрібні націоналістам для переговорів зі своїми побратимами – чеченськими терористами.

Отже, вимальовується прямо якийсь блокбастер (бандерівці, чеченські терористи, автомати, радіостанції), за переглядом якого, під шумок, можна забути про зростання цін, про мільярдні інвестпроекти з абсолютно неясним ККД, про те, що справа почалася зі знищення пам’ятника одному з найкривавіших диктаторів всіх часів і народів, а шашок з тротилом ні в кого з затриманих так і не знайшли. Хоча, поки не знайшли. Це дивлячись як шукати…

Андрій Гарасим