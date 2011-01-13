Водій маршрутки напав на пасажирку

У Севастополі інспектори ДАІ затримали водія маршрутного таксі, який напав на пасажирку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Севастополя, до наряду ДПС, що здійснював нагляд за дорожнім рухом, з проханням про допомогу звернулася 30-річна жінка. Як з`ясувалося, за кілька хвилин до цього при проїзді в маршрутному автобусі у неї виникла конфліктна ситуація з водієм. На зупинці жінка хотіла розрахуватися за проїзд, але запропонована купюра здалася водієві «дуже пом`ятою». Водій схопив жінку за руку і відкинув її в салон. При падінні жінка вдарилася головою, після чого водій виштовхав пасажирку з салону.

Побачивши наряд ДАІ, жінка звернулася по допомогу. Інспектори посадили жінку в патрульний автомобіль і поїхали за автобусом на кінцеву зупинку маршрутного таксі, де і затримали водія. На питання інспекторів про причину такої поведінки водій лише знизав плечима, і сказав, що «не витримали нерви».

Затриманого водія співробітники ДАІ доставили в міліцію.