Лідер кінопрокату США зібрав 34 млн. доларів

The Green Hornet - фантастичний фільм

Фантастичний фільм Мішеля Гондрі The Green Hornet у вихідні очолив рейтинг касових фільмів у кінопрокаті США і заробив 34 млн. доларів. Фільм з Вінсом Вонном і Кевіном Джеймсом "Дилема" заробив 17,1 млн. доларів. На третьому місці за величиною касових зборів (11,2 млн. доларів) лідер минулих вихідних True Grit ("Залізна хватка") братів Коенів.

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