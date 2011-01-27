Поховати Леніна чи хай розважає туристів – «головна» проблема Росії

Правляча партія Росії заопікувалася долею тіла Леніна. Партійні функціонери «Єдиної Росії» Володимир Мединський і Роберт Шлегель, (перший входить до «генеральної ради» партії), підняли питання про винесення Леніна з Красної площі. Прем`єр-міністр Володимир Путін проти, каже «ще час не прийшло».

Поховати Леніна чи як і раніше, хай розважає туристів – ось головна проблема сучасної Росії. Тому можна зрозуміти юного блогера, який закликає уряд «не чіпати нашого маленького Рамзеза, оскільки його мавзолей – це російська піраміда Хеопса!»

Соціологи стверджують, що мавзолей Леніна – найбільш відвідуваний музей світу, з одним єдиним експонатом у ньому. Мумія Леніна предмет жартів, анекдотів, веселих притч, знущань, цинізму російського Інтернету. Наприклад. «У мавзолей Леніна приходить телеграма: «Вставай проклятьем заклейменный!» – И підпис: «Весь мир голодных и рабов».

Але є в Росії комуністи, які, до того ж, законно сидять у Державній думі. Їхній лідер Геннадій Зюганов переконує, що Ленін, як і Сталін «прийняв Росію із сохою, а залишив із ракетно-ядерною зброєю». Від Володимира Жириновського найбільш ексклюзивна пропозиція. Він запевнив, що його партія – ЛДПР – купить тіло Леніна (мавзолей на державному балансі) і за невелику плату показуватиме засновника радянської держави на всьому пострадянському просторі.

Єдина з близьких родичів Леніна, що нині живуть, Ольга Дмитрівна Ульянова, його племінниця, переконує співвітчизників у тому, що не треба Леніна ховати, оскільки він і так лежить під землею - «рівно три з половиною метри від поверхні землі». І ніхто з родичів дідуся Леніна не вимагає його виносити з мавзолею.

Напевно, проти поховання Леніна й сотні московських туристичних агентств. З кожним роком все більше іноземних туристів і громадян власної країни бажають подивитися на обличчя Володимира Ілліча – його обличчя-маску і дві містичні руки в променях підземного світла.

У Росії - наявний ідеологічний ренесанс. Якщо в кінці минулого тисячоліття рідкісні московські демократи намагалися розпочати дискусію «про тіло і мавзолей», то сьогодні правляча консервативна більшість організовує соціологічні опитування: «Бути чи не бути мумії вождя світового пролетаріату» в центрі Москви.

Вже двадцять років, як немає СРСР, а в черзі до мавзолею як і раніше не проштовхнешся. Ціле покоління виросло і нічого не знає про Леніна. Але живуть ще мільйони виборців, яким намертво вбили в голову гасло про те, що «Ленін завжди живий». Розповідають, що під час війни на нічних пиятиках політбюро Сталін любив проголошувати тост: «За здоров`я Володимира Ілліча!»

Виборці «Єдиної Росії» - це літні люди з радянського минулого. Ще є ті, яких сьогодні більшість, для кого державний патерналізм є національною ідеєю. Навряд чи питання поховання тіла Леніна стане порядком денним парламенту.

Один з партійних функціонерів правлячої кремлівської партії, депутат Володимир Плигін наголосив, що поки живі люди, для яких важливо, щоб Ленін знаходився в мавзолеї, він там лежатиме. Ставили це питання і Путіну. Глава російського уряду висловив «рішучий протест» і виділив гроші на охорону і «консерванти» для збереження мумії Леніна.

У Росії чимало проблем, навіть заговорили про розвал країни, і додавати ще одну ніхто не бажає. Але в той же час молодь, нова хвиля агресивної російської політичної еліти чудово розуміє, що на одному православ`ї зберегти виткану з національних і релігійних латочок країну не втримати. Потрібні великі, світські ідеї, гучні гасла! Навіть Хрущов міг «наздогнати і перегнати Америку», а сьогодні нудне гасло «модернізації» нікого не хвилює.

Мобілізація російського населення неможлива без радянських цінностей і ідеології минулого. Тому великий Ленін залишиться в мавзолеї. Як у Маяковського: «мы пишем Ленин – подразумеваем правящая в России партия!» Біблейський Мойсей у Росії не народився або, просто, ще зовсім немовля. Розлучатися з ленінізмом у величезній країні ніхто, крім політичних маргіналів, не бажає.

Віктор Тимошенко, Москва