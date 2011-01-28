Сержант Швець: те, що я сказав, звісно, велика дурість

Звільнений з МВС старший сержант Олександр ШВЕЦЬ в інтерв’ю газеті "Сегодня" назвав водія провокатором і поскаржився, що той матюкався через слово.

"Мої слова про "телячу мову" вирвані з контексту, - сказав він. - Ця фраза вирвалася в мене в мить апогею скандалу. Якби мене не довели до нестями, я б ніколи цього не сказав - я чудово знаю, що можна казати на службі, а чого не можна..."

На момент записаного на вигляді конфлікту, за розповіддю сержанта, "скандал тривав близько півтори години. В автомобілі сиділо двоє хлопців років по 19. Водій поводився дуже агресивно. Мало того, що він відмовлявся показати мені документи - права і техпаспорт, він ще і матюкався через слово... За півтори години він довів нас до білої люті своєю матірною лайкою і зухвалою поведінкою. Тільки після того, як співробітники "Кобри" сказали, що викликають наряд міліції з райвідділу (була явна непокора законним вимогам міліції), хлопець змилувався показати права і документи на автомобіль. Яким був наш подив, коли ми побачили документи - права і техпаспорт виявилися намертво "спаяні" між собою в планшеті з оргскла металевими болтами! А планшетка була прикріплена наручниками з тросом до керма авто!"

"Ролик майстерно змонтований, - підсумовує О.ШВЕЦЬ, - хлопці явно шукали міліцію, щоб влаштувати провокацію. Від самого початку розмови було зрозуміло, що хлопці прагнуть поскандалити і присікатися до нас у будь-який спосіб".

Сержант ще не знає, чи оскаржуватиме звільнення через суд, і не знає як зароблятиме на сім`ю: на руках двоє дітей 2 і 8 років і двоє лежачих хворих: дружина після ДТП і батько після невдалої операції чотири роки тому.

"...Те, що я сказав про українську мову, звісно, велика дурість. Зараз просто оглушений усім цим скандалом".