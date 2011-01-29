Чоловік, погрожуючи сокирою, вкрав булку у хлібному кіоску

На Харківщині затримано жителя Донецької області, який, погрожуючи сокирою, вкрав булку у хлібному кіоску.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталася в райцентрі Борова.

46-річна жінка, що звернулася до правоохоронців, розповіла, що до хлібного кіоску, в якому вона працює продавцем, увірвався невідомий. Чоловік, погрожуючи їй сокирою, відібрав одну булочку та зникнув у невідомому напрямку. Неподалік від кіоск міліціонери побачили підозрюваного, але той вчинив опір інспектору патрульної служби.

Зловмисника було затримано. Ним виявився непрацюючий 31-річний житель міста Макіївка Донецької області, раніше неодноразово засуджений. Речові докази (сокира та тістечко) вилучені. Слідчим відділом Борівського РВ порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що карається позбавленням волі терміном від 3 до 7 років. Підозрюваний затриманий у порядку ст.115 КПКУ.

Прокуратурою вирішується питання щодо притягнення затриманого до відповідальності за опір працівнику органів внутрішніх справ, повідомили в ЦЗГ.