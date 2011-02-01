Янукович демонструє світові торжество нашої порнократії

Янукович закликав іноземних інвесторів приїжджати в Україну навесні, коли жінки роздягаються...

Очевидно, в перекладі на мову нашої "політеліти", це має означати: "Пацани, приїжджайте до нас, ми вам таких тьолок поставим – зашибісь!"

"Гвозди б делать из этих людей" – вони нічого не вчаться. Бодай хтось із Адміністрації президента мав би розповісти Януковичу, що його конкурентка Тимошенко поховала себе в очах Європи як політик тоді, коли, під час "газової війни" 2009-го публічно кинулась на шию Тополанекові у стилі "м`якого порно": саме після цього епізоду, трансльованого по всіх основних телеканалах ЄС, Захід остаточно перестав сприймати її всерйоз.

А тепер Янукович наступає на ті самі граблі – з дитячою безсоромністю демонструє світові торжество нашої ПОРНОКРАТІЇ, запрошуючи в країну, наче в сауну зі шлюхами.

Боюсь, ця бідолашна совкова "еліта" щиро не розуміє, що міжнародний саміт – це не "сходняк" "нових рускіх". І що в пристойному товаристві взагалі не заведено вихвалятися цінностями "пацанів на районі", як то дорогі "прикиди", "тачки", "тьолки", "корпоратив" із Кіркоровим-Пугачовою і вершиною мрій злиденного дитинства – президентський вертоліт... Не певна, що вони спроможні навчитися принаймні не виставляти гордо свою брудну білизну всім перед очі, - їхня аномальна життєва школа утвердила їх у переконанні, що це, навпаки, "дуже крута білизна", і тому цими "граблями" вони діставатимуть по лобі ще не раз.

Оксана Забужко