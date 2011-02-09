У Києві маршрутка врізалась в електроопору: четверо людей у лікарні
14:51, 09 лютого 2011Разное
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В автобусі перебувало 27 пасажирів
Вчора, о 21 годині 10 хвилин, у Києві на проспекті Червонозоряному водій маршрутного автобуса «Богдан» не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на електроопору.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.
На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 27 пасажирів.
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