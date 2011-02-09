У Києві маршрутка врізалась в електроопору: четверо людей у лікарні

Вчора, о 21 годині 10 хвилин, у Києві на проспекті Червонозоряному водій маршрутного автобуса «Богдан» не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на електроопору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 27 пасажирів.