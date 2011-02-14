У ДТП на Полтавщині загинули двоє дітей

На Полтавщиніна 173-му кілометрі автодороги Київ-Харків у неділю сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє дітей і травмовані троє дорослих.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв'язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області, поблизу села Іванівка Лубенського району водій легковика "Кіа" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом "Міцубісі".

В результаті ДТП двоє дітей (хлопчик і дівчинка), які перебували в салоні автомобіля "Кіа", від одержаних тілесних ушкоджень померли на місці. Водій і ще два його пасажири одержали тілесні ушкодження різного ступеня і їх доставлено до Лубенської районної лікарні.

В автобусі перебували 42 пасажири і 3 водіїв. Постраждалих серед них немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції, яка вивчає обставини події і з'ясовує причини ДТП. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).