Молода киянка сприйняла шоколадку за вибуховий пристрій

Молода киянка сприйняла поліетиленовий пакетик з листівкою до Дня святого Валентина, який було прикріплено до дверей її автомобіля, за вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Києві, о 16.35 по спецлінії “102” надійшло повідомлення від схвильованої жінки, яка розповіла, що на дверцятах її автомобіля Hyundai Tucson, який було припарковано на вул. Горького, прикріплено незнайомий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Як зазначили у міліції, негайно до місця «пригоди» виїхала слідча оперативна група, вибухотехніки з так званим роботом, який може знешкоджувати підозрілі предмети за допомогою рідких речовин. Після обстеження пакету працівники міліції виявили в ньому листівку-валентинку та плитку шоколаду.

За словами співрозмовника агентства, жінка не може пояснити, від кого саме таким чином вона отримала привітання.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 лютого, в центральній частині Києва було знайдено 8 підозрілих предметів, схожих на вибухівку. Міліція їх знешкодила і встановила, що вони не містять вибухових речовин.