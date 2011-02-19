У Тунісі ісламісти палять борделі

У столиці Тунісу прихильники ісламістських течій намагалися підпалити місцевий "квартал червоних ліхтарів", який мав популярність у іноземних туристів і місцевих жителів. Поліція і армійські підрозділи придушили паліїв та пожежі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France24.

Раніше 18 лютого в м. Туніс пройшли демонстрації ісламістів з вимогою закрити публічні будинки.

Туніс за часів правління поваленого президента Бен Алі був однією з найбільш світських арабських країн. Тут діяла законодавча заборона на багатоженство.