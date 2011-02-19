У Тунісі ісламісти палять борделі
09:11, 19 лютого 2011Разное
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Країна вважалася однією з найбільш світських
У столиці Тунісу прихильники ісламістських течій намагалися підпалити місцевий "квартал червоних ліхтарів", який мав популярність у іноземних туристів і місцевих жителів. Поліція і армійські підрозділи придушили паліїв та пожежі, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал France24.
Раніше 18 лютого в м. Туніс пройшли демонстрації ісламістів з вимогою закрити публічні будинки.
Туніс за часів правління поваленого президента Бен Алі був однією з найбільш світських арабських країн. Тут діяла законодавча заборона на багатоженство.
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