На трасі Мукачеве-Львів зіткнулися два автомобілі: троє загиблих

Поблизу с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області, на 332-му кілометрі автошляху Мукачеве-Львів, учора сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та Renault Logan.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та двоє постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.