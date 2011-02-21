На трасі Мукачеве-Львів зіткнулися два автомобілі: троє загиблих
09:04, 21 лютого 2011Разное
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Ще двоє людей постраждали
Поблизу с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області, на 332-му кілометрі автошляху Мукачеве-Львів, учора сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та Renault Logan.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло та двоє постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.
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