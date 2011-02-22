КМДА планує перехоплюючий паркінг на Броварському проспекті

Київська міська державна адміністрація планує побудувати в зеленій зоні на Броварському проспекті в районі станції метро «Лісова» перехоплюючий паркінг мінімум на 500 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на нараді прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з представниками влади Києва, Донецька, Харкова та Львова, присвяченій питанням підготовки до Євро-2012.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що оскільки майданчик належить до лісової зони, то для будівництва паркінгу необхідне окреме рішення уряду.

«На ньому (на майданчику – УНІАН) немає ніяких зелених насаджень - лише зелений газон. Але оскільки він належить до лісового фонду, то необхідна постанова уряду, яка б дозволила організувати перехоплюючий паркінг», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що загалом до Євро-2012 у Києві планується організувати стоянки на 7 тис. машиномісць.

*** Перехоплюючий паркінг призначено для того, щоб власник транспортного засобу, залишивши його на парковці, пересів на громадський транспорт. Зазвичай розміщуються поблизу залізничних станцій, станцій метрополітену, зупинок іншого громадського транспорту, розташованих на під`їзді до центральної частини міста.