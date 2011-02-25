Водій побив двох даїшників, які його зупинили

У місті Каневі, що на Черкащині, учора водій авто побив двох інспекторів ДПС, які його зупинили за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління державної автомобільної інспекції УМВС у Черкаській області, 24 лютого близько 11.30 у Каневі на вул. 1-го Травня один з інспекторів ДАІ помітив і зупинив автомобіль “Шкода Октавія”, що рухався з порушенням правил дорожнього руху: по дорозі з одностороннім рухом на зустріч транспорту.

Після зупинки, інспектор ДПС запропонував порушнику пройти до патрульного автомобіля для складання адміністративного протоколу і роз’яснення скоєного ним правопорушення. Там міліціонер показав водієві пункт правил, який він порушив, на що останній відреагував обуренням. Водій схопив міліціонера за формений одяг і відірвав лівий погон, після чого ударив його у груди. Другий інспектор підбіг і спробував розборонити бійку, та правопорушник ударив його в обличчя, вибивши інспектору зуба.

Правоохоронці у відповідь застосували заходи фізичного впливу і сльозогінний газ, а також викликали на місце пригоди підмогу і карету “швидкої допомоги”.

Після надання медичної допомоги, водія-правопорушника було доставлено до місцевого відділку міліції, де складено адміністративний протокол за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівників міліції. На даний час проводиться розслідування інциденту.