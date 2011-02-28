Злочинна група крала акумулятори з машин

Оперативниками Приморського РВВС Одеси затримані зловмисники, які спеціалізувалися на розкраданні акумуляторних батарей з автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, «викрити злодіїв допомогла одна з вуличних камер відеоспостереження, яка зняла момент крадіжки акумулятора з десятого за рахунком автомобіля».

Подільники, один з яких нещодавно повернувся з місць ув’язнення, здавали акумулятори в пункти прийому металобрухту, заздалегідь виливши електролітну рідину.

За задокументованими фактами порушено і розслідується кримінальну справу відповідно до ознак ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними міліції, затримана ще одна одеська банда, яка спеціалізувалася на крадіжках цінних речей громадян із салонів автомобілів. Вона діяла на території Одеської і Миколаївської областей. Організував злочинну групу у складі трьох осіб 40-річний рецидивіст. Уже встановлено, що впродовж двох останніх років зловмисники, використовуючи «спеціальні сканери, нейтралізовували автосигналізацію автомашин, проникали до салону машин і викрадали звідти цінності».

Зокрема, біля одного з ресторанів зловмисники виявили залишений без нагляду джип «Тойота Прадо». Скориставшись своїм інструментарієм, злодії проникли в салон і вкрали 500 тис. грн. Подібних крадіжок, до яких причетні, за даними міліції, члени цієї ОЗГ, налічується близько двох десятків.

Під час обшуку за місцем проживання затриманих вилучено сканери кодів систем автосигналізації, спеціальне устаткування для відкриття автозамків, автомобіль «Опель Омега», який використовувався для скоєння злочинів, 4 викрадених ноутбуки, 10 мобільних телефонів, 19 тис. дол. й інші речові докази.

Затримати банду вдалося в Миколаєві, де із салону автомобіля «Фольксваген-Пасат», припаркованого біля торгового центру, злодії викрали 2100 грн. Щодо учасників ОЗГ також порушено справу за ознаками ч.2 ст.185 КК України.