Американські міста прагнуть позбутися старих шосейних доріг

Влада багатьох міст США прагне позбутися прокладених в минулі десятиліття шосейних доріг, які розірвали, на думку експертів і місцевих жителів, традиційне міське середовище і зіпсували його зовнішній вигляд, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Christian Science Monitor.

"Люди, які живуть і працюють поряд з міськими шосе, завжди зазнавали їх величезного негативного впливу: вони руйнували міську забудову, спричиняли гуркіт і розділяли міста", - констатує професор архітектури університету Теннесі Тед Шелтон.

Інша важлива причина війни з шосе - закінчення терміну служби багато з них, прокладених ще в післявоєнні роки, вважає Джозеф ді Менто, професор планування і юриспруденції університету Каліфорнії.

Сьогодні багато автомобільних доріг зривають за допомогою бульдозерів. На їх місці нерідко робляться спроби відродити колись знесені заради шосе квартали або спробувати в інші способи дати нову зовнішність містам.

У Балтиморі (штат Меріленд) активно триваюуть роботи з ліквідації шосе, через будівництво якого близько 40 років тому довелося переселити майже 3 тисячі людей. На місці балтиморського "шосе в нікуди" передбачається збудувати станцію монорельсового транспорту і автостоянку.

Влада Провіденса (штат Род-Айленд) планує перенаправити шосе, яке частково руйнується, щоб воно не проходило центром міста. Роботи вже ведуться. Як зазначає газета, враховуючи невдалий досвід розділених міст, сьогодні влада дедалі більшої кількості міст прагне із самого початку прокладати дорогі подалі від центру.