Київський зоопарк заспокоїв: загинули лише 36 тварин

Адміністрація Київського зоопарку спростовує повідомлення директора Київського еколого-культурного центру Володимира БОРЕЙКА про зникнення і загибель близько 500 тварин.

Про це йдеться у коментарі прес-служби столичного зоопарку у зв`язку з поширеною в ЗМІ інформацією еколога.

Прес-служба наголошує, що стаття «У Київському зоопарку зникло близько 500 тварин», опублікована в газеті «Вечірній Київ», містить дезинформацію, яка плямує репутацію Київського зоологічного парку державного значення.

«Нам невідомо, з якою метою еколог В.БОРЕЙКО намагається нав`язати суспільству явно неправдиву інформацію», - сказано у коментарі.

Згідно з офіційною інформацією, в зоопарку сьогодні є 48 тварин, які вже пережили свій біологічний вік.

«Ми не приховуємо, що є і загиблі тварини, але їх не 500 (!), а лише 36. За зведеннями руху поголів`я і актами про загибель тварин ми можемо дати докладні пояснення щодо кожної особини, що є в колекції зоопарку», - відзначають в зоопарку.

Так, за їх даними, за період з 15 жовтня 2010 року до кінця лютого нинішнього року від старості загинули троє ссавців: 21-річний лев, 8-річний фредка (домашній тхір) і 30-річний гуанако, якого довелося приспати, оскільки у нього була пухлина мозку. Також загинули 12 риб, 4 з яких - унаслідок аварійної ситуації через перепади електронапруги, що нерідко трапляються в зоопарку. Багато тварин загинули унаслідок вікових змін. Але зоопарк заповнив ці втрати: придбали 10 молодих араван, дискусів, астронотусів. Серед рептилій і безхребетних – 10 особин, більшість з них загинула унаслідок біологічної старості (пітон тигровий, хамелеон очковий, хамелеон пантеровий, гекон тощо).

Крім того, за цей період у зоопарку загинуло 11 птахів. Серед них ібіс, фазан, журавель степовий, гірський гусак, сич, перепел, сокіл балабан, сплюшка, багато з них мали вікові зміни, запевняють у звіринці.

«Дивує, що БОРЕЙКО знову згадує пінгвінів Гумбольта, останній з яких помер 4 жовтня 2010 року, ще за колишнього керівництва, і зоопарк давав спростування з приводу цієї дезинформації», - наголошується у повідомленні.

«Адміністрація зоопарку вимагає пояснень від еколога В.БОРЕЙКА і спростувань від редакторів, які поспішають з розміщенням скандальної інформації про Київський зоопарк, не звертаючись за коментарями до нашої прес-служби», - підкреслюється в коментарі.