З георгіївською стрічкою та ідентифікаційним кодом - за продуктовим набором

Мерія Херсона заявила, що місто долучається до громадської акції «Пов’яжи Георгіївську стрічку».

На офіційному сайті міськради повідомляється, що «серед країн, які найбільш активно беруть участь в акції – Україна, Греція, Росія, Франція, Італія, Естонія, Латвія, Великобританія, США, Німеччина, Китай, В’єтнам, Бельгія і Афганістан».

Тепер про сам символ і зародження традиції. За даними російської сторінки у Вікіпедії, Георгіївська стрічка – двоколірна стрічка до ордену Святого Георгія. Чорний та помаранчевий кольори символізують дим і полум’я, особисту доблесть солдата на полі бою.

Акція «Пов’яжи Георгіївську стрічку» розпочалась 2005 року у Росії з ініціативи державних інформаційних агентств і провладних молодіжних рухів на кшталт «Студентська громада», НАШІ тощо. З того часу акція стала щорічною і проводиться на кошти меценатів і російського бюджету з 24 квітня по 12 травня. Російські ЗМІ стверджують, що у 2008 році Георгіївські стрічки розповсюджувалися в більш ніж 30 країнах. За чотири роки проведення акції було розповсюджено понад 45 мільйонів стрічок в усьому світі.

Саме на сайті російськомовної Вікіпедії й вказується, що «країни за межами Росії, в яких акція проходить найбільш активно, - Білорусь, Греція, Франція, Італія, Естонія, Латвія, Великобританія, США, Німеччина, Молдова, Китай, В`єтнам, Бельгія, Казахстан, Україна і Афганістан».

Дуже цікавою видається інформація про «активістів» політакції російського істеблішменту, враховуючи політичні, релігійні та етнічні розбіжності між названими країнами. Наприклад, цілковита загадка, хто і де саме в Афганістані, США або В`єтнамі ходить із Георгіївською стрічкою. Однак, хто буде це перевіряти: ходять там зі стрічками чи ні. Головне – заявити. Для « пущей важности».

Це приклад класичної профанації, яка робиться для створення ілюзії розширення так званого «руського миру», про який так багато розповідають по ТВ російські політологи, близькі до Кремля.

Як відзначають організатори, головною метою акції є «прагнення будь- якою ціною не дати забути новим поколінням, хто і якою ціною виграв найстрашнішу війну минулого століття, чиїми спадкоємцями ми залишаємося, чим і ким повинні пишатися, про кого пам`ятати».

До речі, пам’ятати мають виключно офіційну, російську версію історії Другої Світової війни, в якій, як сказав російський прем’єр Володимир Путін «75% перемоги на фашистами – заслуга російського народу». Певно, за логікою Путіна, інші 25% перемоги мають розділити всі інші народи тих країн, що воювали з нацизмом.

Навіть історики визнають, що радянська історія Другої світової війни - це суцільний міф, який поєднує в собі правду, напівправду, суцільні вигадки, реальні і вигадані історичні події, ідеологічні страшилки радянської пропаганди і багато іншого. І у все це має повірити сучасне покоління, молодь, історична уява якої не спотворена радянською пропагандою.

Це і профанація (від лат. profanatio — «осквернення святині») — спотворення будь-чого неосвіченим, образливим зверненням. Профан береться неосвічено пояснювати високі ідеї, спотворюючи їх сенс. І твориться це на замовлення російської влади. Бо ще кілька років тому Георгіївські стрічки для чиновників херсонської мерії передавав не хто небудь, а російський консул з Одеси.

Певно тому і в нашій країні до сих пір з’ясовують: чи треба вивішувати на різні свята червоні прапори, чи ні? Саме тому різні політики розповідають про мови, прапори, флот та інше не з точки зору національних інтересів, а з точки зору передвиборчих перспектив партій, які вони представляють. Тому і влада у нас така: вона сама по собі, а народ сам по собі.

До речі, на тому ж сайті мерії Херсона повідомляється, що з нагоди 66-ї річниці Перемоги інваліди Великої Вітчизняної війни та вдови воїнів, загиблих на фронті, за рахунок коштів міського бюджету отримають безкоштовні святкові продовольчі набори. Всім, хто хоче отримати святкові набори, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення. Та сам факт необхідності таких продуктових наборів - це національне приниження. Що ж це за держава, в якій люди,які воювали за неї 66 років тому, й досі потребують продуктових наборів? Де ж совість у цієї влади і її попередників?

А херсонським чиновникам слід подякувати за щедрість. Особливо враховуючи, що витрати будуть невеликим – інвалідів і вдів Другої Світової війни залишилися одиниці…

Світозар Дорофєєв