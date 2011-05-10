Потяг Дніпропетровськ - Трускавець збив чоловіка
15:14, 10 травня 2011Разное
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Стан потерпілого важкий
У Вінниці на залізничній колії швидким потягом 9 травня було збито чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, орієнтовно, швидким потягом №41 «Дніпропетровськ - Трускавець» було збито чоловіка, який переходив колію в невстановленому місці.
Постраждалого доставлено в реанімаційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні №2, де йому поставлено діагноз: відкрита черепно-мозкова травма, забій живота, численні різані рани.
Особу чоловіка, якому близько 40 років, не встановлено у зв’язку з тим, що потерпілий знаходиться в непритомному стані та не має при собі документів.
Стан потерпілого важкий.
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