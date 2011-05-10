Потяг Дніпропетровськ - Трускавець збив чоловіка

У Вінниці на залізничній колії швидким потягом 9 травня було збито чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, орієнтовно, швидким потягом №41 «Дніпропетровськ - Трускавець» було збито чоловіка, який переходив колію в невстановленому місці.

Постраждалого доставлено в реанімаційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні №2, де йому поставлено діагноз: відкрита черепно-мозкова травма, забій живота, численні різані рани.

Особу чоловіка, якому близько 40 років, не встановлено у зв’язку з тим, що потерпілий знаходиться в непритомному стані та не має при собі документів.

Стан потерпілого важкий.