У США вперше обрали мусульманина до Сенату

Політик заявляв про необхідність припинення військової допомоги США Ізраїлю.

Демократ Абдул Ель-Саєд переміг республіканця Майка Роджерса на виборах до Сенату США від штату Мічиган. Він стане першим мусульманином в історії, який обійме посаду сенатора Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Guardian.

42-річний Ель-Саїд оголосив про перемогу на виборах до Сенату США від штату Мічиган рано вранці в середу в штаб-квартирі Демократичної партії штату в Детройті.

"Ви ризикнули, вибравши найнесподіванішого кандидата. Ви вітали мене у своїх домівках, церквах, синагогах", – сказав Ель-Саїд своїй промові в ніч виборів.

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Ель-Саєд раніше очолював департамент охорони здоров’я округу Вейн. Під час виборчої кампанії він виступав за реформування системи охорони здоров’я, зокрема запровадження загальнодоступної державної медичної програми Medicare for All.

Також політик заявляв про необхідність припинення військової допомоги США Ізраїлю та скорочення американських витрат на закордонні військові операції.

"Ми хочемо, щоб наші податки витрачалися тут, на школи тут, на охорону здоров’я тут, на інфраструктуру тут. Ми не хочемо, щоб наші гроші йшли на апартеїд, геноцид чи війну", - заявляв він.

Його кандидатура викликала дискусії під час кампанії. Зокрема, Дональд Трамп і Джей Ді Венс критикували Ель-Саєда, акцентуючи увагу на його мусульманському віросповіданні.

Проізраїльське лобістське партійне об'єднання Aipac через свій проект Super Pac United Democracy Project витратило приблизно 30 мільйонів доларів на праймеріз, намагаючись зупинити Ель-Саїда.

Водночас, Роджерс підтримував агресивну тарифну політику Трампа та війну з Іраном. Раніше він виступав проти закону про доступну медичну допомогу, захищав імміграційне законодавство адміністрації Трампа.

Проміжні вибори в США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, результатами проміжних виборів у США демократи здобули впевнену перемогу й отримали контроль над обома палатами Конгресу США, відібравши у республіканців більшість у Палаті представників і Сенаті.

Президент Дональд Трамп уже привітав демократів із перемогою та висловив надію на співпрацю з ними. Раніше Трамп попереджав, що в разі втрати республіканцями влади він без вагань накладе вето на будь-які законодавчі ініціативи демократів, однак після оголошення результатів змінив тон на більш примирливий.

Він також заявив, що наявність у нього права вето може змусити демократів сісти за стіл переговорів.

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