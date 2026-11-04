Росіяни вдарили по відомому ринку в передмісті Одеси: є постраждалі (фото)

Сталося влучання у склади з взуттям, зайнялася пожежа.

Сьогодні, 4 листопада, російські військові завдали удару по гуртово-роздрібному промтоварному ринку "7-й кілометр", який розташований у передмісті Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 11.15. Моніторингові канали попередили про реактивні дрони, що сунуть на регіон. Незабаром у місті було чути вибухи.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців повідомили, що сталося влучання по ринку "7-й кілометр", де спалахнула пожежа, повідомляється, що палають склади з взуттям та іншими речами.

Відео дня

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба підтвердила УНІАН, що через російську атаку пошкоджено складські приміщення.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, анкетні дані якого встановлюються. Деталі наслідків наразі уточнюються", - сказала Верба.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни вдарили "по складських приміщеннях торговельного призначення з виготовлення взуття", де виникли пожежі, знищено два автомобілі. Триває ліквідація наслідків.

Промринок "7-й кілометр": що про нього відомо

ТОВ "Промтоварний ринок" (промринок "7-й кілометр") - найбільший гуртово-роздрібний промтоварний ринок у Європі, він розташований за 7 кілометрів від Одеси. Його загальна площа – понад 110 га. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну ринок мав 15 тис. торгових та складських об'єктів (магазинів, павільйонів, контейнерів тощо). До лютого 2022 року на ринку працювали 60 тис. осіб, з яких 15 тис. – суб'єкти підприємницької діяльності. Ринок був дуже популярним серед громадян України та навіть іноземців - щодня його відвідували близько 200 тис. осіб. Через війну кількість робочих місць скоротилася, відвідувачів поменшало.

Удари по Одесі - останні новини

У ніч проти 4 листопада росіяни атакували торговельний центр "Сім’я", який розташований у густонаселеному районі Одеси. Також пошкоджено житлові будинки – навколо торгового центру велика кількість багатоповерхівок, в яких вибуховою хвилею вибило вікна.

З самого ранку ворог теж атакував Одесу - пошкоджено приватний будинок, автівку і дорожнє покриття.

Вас також можуть зацікавити новини: