У кар’єрі потонули двоє братів
10:56, 29 травня 2011Разное
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Трагедія на Житомирщині
У селі Турчинка Володарсько-Волинського району Житомирської області у кар’єрі з водлою потонули двоє рідних братів 1989 і 1991 років народження.
Про це повідомила УНІАН працівник Центру зв’язків з громадськістю Управління МНС у Житомирській області Іванна РИКУН.
Загалом з початку року на Житомирщині потонули 26 осіб, у тому числі двоє дітей.
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