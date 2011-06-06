Президент не захотів зустрітися з лауреатами Шевченківської премії, а Борис Олійник подав у відставку

50-річний ювілей Національної премії імені Тараса Шевченка «звели на пси». Віктор Янукович демонстративно проігнорував прохання понад 70 найвідоміших шевченківських лауреатів зустрітися з ними на честь круглої дати. Натомість митців запросили (аж 6 червня) до столичної філармонії, аби вшанувати річницю премії концертом та вечерею для «дорогих» гостей.

Цікаво, що єдиний лауреат Народної Шевченківської премії Василь Шкляр запрошення на це дійство не отримав. «Я все одно туди не пішов би, – сказав УНІАН автор «Чорного Ворона». – Влада повинна дослухатися до вимог творчої еліти нації, а не заколисувати її концертами». Тож організатори вечірки обачно не наважилися дратувати гусей. Тим більше, що вже на вході до філармонії учасників свята зустрічав пікет молодих людей із гаслом «Де премія Шкляра?» Тим часом і більшість лауреатів не схотіли створювати масовку відчіпного свята – відбулося воно в напівпорожній залі, залишивши у багатьох гіркий осад.

Із посадовців лауреатів привітали Ганна Герман та Юрій Богуцький. А голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Борис Олійник без зайвого пафосу заявив зі сцени про те, що він залишає посаду. Не ті часи, не та мораль. По цих словах поет залишив і залу філармонії. Нагадаємо, що Борис Олійник головував у Комітеті по-своєму рекордний термін – всього лиш один рік.

Не підсолодили гірку пігулку і щедро накриті столи, за якими теж було більше випадкових людей, аніж запрошених лауреатів. Схоже, інтрига з найпрестижнішою премією країни наростає. Хто ж тепер очолить Шевченківський Комітет? Видатний митець-камікадзе чи, може, якийсь Гундяєв? Адже через три місяці розпочнеться висунення нових номінантів - 2012 року. Чи піде до того часу з посади міністра Дмитро Табачник? (Нагадаємо, що Василь Шкяр заявив, що візьме шевченківську премію лише після того, як Дмитро Табачник залишить свою посаду). Чи й надалі обкушуватиме мізерний рейтинг нинішньої влади?

Оксана Климончук