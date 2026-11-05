Венс після розгромних виборів намагається дистанціюватися від Трампа, - NYT

Віце-президент США виступив із різкою критикою курсу адміністрації Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після нищівної поразки республіканців на проміжних виборах виступив із різкою критикою курсу та риторики адміністрації Дональда Трампа – і намагається дистанціюватися від неї. При цьому, як зазначає The New York Times, не виключено, що це відбувається за згодою самого Трампа.

Так, у своєму дописі в соціальних мережах Венс зазначив, що багато виборців, які раніше підтримували Трампа, віддали перевагу кандидатам від Демократичної партії. За його словами, на це вплинув низка чинників, зокрема війна, інфляція та прагнення змінити характер відносин країни з Ізраїлем.

Ця позиція суперечить думці Дональда Трампа, який незмінно захищає війну з Іраном, називає побоювання щодо зростання вартості життя "вигадкою" та демонструє тісний союз з Ізраїлем.

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Видання зазначає, що цей коментар міг бути зроблений за схвалення самого Трампа. За словами джерела, обізнаного з перебігом їхньої розмови, перед публікацією свого допису Венс поділився ним із президентом і отримав позитивну реакцію.

Через кілька годин пан Трамп заявив журналістам, що оцінка, дана віцепрезидентом, "значною мірою правильна". При цьому президент продовжив відстоювати необхідність війни, заявивши, що у нього "не було іншого вибору", окрім як завдати удару по Ірану.

"Слова віцепрезидента фактично дистанціюють його від рішень Дональда Трампа в критично важливий політичний момент", – пише видання.

Відтоді як Джей Ді Венс став кандидатом у віцепрезиденти в парі з Дональдом Трампом, багато хто бачив у ньому головного претендента на роль наступника Трампа. Однак після провальних для республіканців результатів виборів у вівторок у партії почалося переосмислення майбутнього. Публікація Венса дає зрозуміти, що він готовий дистанціюватися від Трампа, замислюючись про власну політичну кар’єру, зазначає NYT.

При цьому Марк Шорт, який обіймав посаду глави апарату віцепрезидента Майка Пенса, зазначив, що зараз Венс опинився в ситуації, де будь-який результат – програшний.

"Ризик очевидний: Трамп може сприйняти це болісно, і тоді Венс втратить свого головного захисника та союзника, – каже Шорт. – А якщо Трамп не образиться, то Венс все одно не заробить очок в очах противників Трампа, які запитають: "Чому ж ти нічого не змінюєш?"".

Вибори в США – новини

На нещодавніх проміжних виборах Демократична партія отримала контроль над Сенатом і Палатою представників США, що дає їй значні важелі впливу у Вашингтоні після двох років домінування республіканців.

За даними Reuters, тепер демократи зможуть схвалити новий пакет допомоги Україні – рішення, яке, найімовірніше, набере необхідну для подолання вето Трампа більшість у дві третини голосів. За словами помічників демократів, підтримка Києва є для них пріоритетним завданням".

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