Чи змінить успіх демократів на виборах у США плани Путіна щодо України: у The Times дали відповідь

Контроль над Конгресом дасть демократам можливість ретельно вивчати політику Білого дому щодо України і навіть спробувати оголосити імпічмент президенту.

Успіхи Демократичної партії на проміжних виборах у США дають проблиск надії на те, що новий Конгрес зможе стримати поворот президента США Дональда Трампа у бік Москви. Про це пише газета The Times.

Однак, навіть якщо демократам і вдасться проштовхнути законопроекти про допомогу Україні або посилення санкцій проти Росії, Трамп, як і раніше, збереже право на президентське вето.

Зазначається, що для його скасування знадобиться переважна більшість у дві третини голосів в обох палатах, чого, на думку аналітиків, демократам, ймовірно, буде важко домогтися.

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"Я не думаю, що ситуація радикально зміниться, тому що зовнішня політика залишиться в руках президента. Водночас новий Конгрес загалом може бути більш критичним і пильним щодо спроб Трампа укласти угоди з Путіним за рахунок України або щодо його можливих спроб зняти санкції проти Росії", - заявив Олександр Мережко, голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради.

Контроль над Конгресом дасть демократам можливість ретельно вивчати політику Білого дому щодо України і навіть спробувати оголосити імпічмент президенту. Вони також можуть розпочати розслідування щодо Ілона Маска у зв’язку з обмеженнями на використання Starlink в Україні.

Російські аналітики, які підтримують війну, заявили, що підсумки проміжних виборів матимуть незначний вплив на результати будь-яких переговорів щодо припинення війни.

Однак, якщо відкинути риторику, Москва, ймовірно, сприйме поразку союзників Трампа як свідчення того, що її відносини з президентом США вступають у завершальну стадію. Ілля Гращенков, московський політолог, який консультує російських політиків, сказав:

"Для Москви головний висновок полягає в тому, що ставка виключно на особисті стосунки з Трампом стає дедалі ризикованішою. Американська політична система вкотре продемонструвала свою здатність обмежувати владу президента, а це означає, що будь-які довгострокові угоди мають враховувати не лише позицію Білого дому, а й баланс сил у Конгресі".

Зазначається, що оскільки Київ дедалі частіше готовий ігнорувати вимоги Трампа, зокрема його заклик припинити удари по російських НПЗ, Путін, схоже, має намір посилити спроби змусити Україну капітулювати, збільшивши кількість атак на цивільну інфраструктуру.

Хоча ключовими проблемами у США є внутрішні проблеми, такі як вартість життя, рішення Трампа припинити пряму військову допомогу Україні є непопулярним серед американських виборців.

Згідно з опитуванням, проведеним Гарвардом, понад 60% опитаних підтримують постачання зброї Україні та введення нових санкцій проти Росії.

Що чекає на Україну

Раніше CNN повідомляло, що результати проміжних виборів можуть мати серйозні наслідки не лише для американської внутрішньої політики, а й для міжнародних відносин. Зокрема, ослаблення позицій Трампа може вплинути на його підхід до війни Росії проти України.

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