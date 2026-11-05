Росія та Китай посилять агресію, якщо Трамп 'піде зі сцени', – експерт із США

Росія та Китай можуть дійти висновку, що найближчі два роки – найсприятливіший час для активних дій, вважає аналітик.

Росія та Китай можуть посилити свою агресію та перейти до активних дій у найближчі два роки, якщо дійдуть висновку, що позиції президента США Дональда Трампа ослабли і він "йде зі сцени" – особливо на тлі того, що Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу. Про це заявив старший науковий співробітник Брукінгського інституту Роберт Каган в інтерв’ю CNBC.

Експерт зазначив, що війна з Іраном також виявила "військову неспроможність" Вашингтона в плані реальних оперативних можливостей – фактор, який матиме критичне значення в Азіатському регіоні. "Усі бачать, наскільки вичерпані наші запаси перехоплювачів і ракет – засобів, що мають життєво важливе значення для азіатського театру військових дій", – зазначив він.

При цьому перекидання трьох американських авіаносців на Близький Схід призвело до скорочення військово-морської присутності США в Азії, що дає Китаю більше простору для рішучіших дій у цьому регіоні.

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"Вважаю, що зараз єдина мета Трампа – укладення економічних угод з Китаєм. Навряд чи він справді зацікавлений у конфронтації з Пекіном, однак такий підхід лише підштовхне Китай до ще більш агресивної поведінки", – вважає експерт.

Він вважає, що РФ і Китай можуть перейти до активних дій уже найближчим часом.

"Якщо стане очевидно, що Дональд Трамп йде зі сцени, а Сполучені Штати, можливо, повертаються до чогось більш-менш нормального... то й Росія, і Китай можуть дійти висновку, що найближчі два роки – найвдаліший час для активних дій", – зазначив Каган.

Україна та вибори у США

Як пише CNN, ослаблення позицій Трампа не означає гарантованого поліпшення ситуації для України. Київ, як і раніше, змушений співпрацювати з Білим домом у питаннях військового співробітництва. Крім того, журналісти припускають, що Володимир Путін може спробувати максимально використати час, що залишився до закінчення президентських повноважень Трампа, щоб домогтися військових успіхів в Україні.

Водночас Reuters зазначає, що з січня, отримавши контроль над обома палатами Конгресу, демократи зможуть визначати порядок денний голосувань. Це дозволить їм схвалити новий пакет допомоги Україні – рішення, яке, найімовірніше, набере необхідну для подолання вето Трампа більшість у дві третини голосів.

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