Росіяни вдарили по логістичному центру в Київській області, є поранений (фото)

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 5 листопада російські окупанти атакували логістичну інфраструктуру Київської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомили у ДСНС, логістичний об'єкт знаходився у Бучанському районі. "На місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили. Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, загиблих немає, одного чоловіка травмовано.

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Інші новини про атаки на Київщину

Російські війська регулярно атакують Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок атак пошкоджуються житлові будинки, автомобілі, складські приміщення та об’єкти енергетичної інфраструктури, виникають пожежі, є загиблі й постраждалі.

3 листопада в Обухівському районі внаслідок удару російського безпілотника загинула 14-річна дівчинка, а жінка дістала тілесні ушкодження. Також було пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

А 22 жовтня внаслідок масованого ракетного удару по Києву зупинили роботу низка магазинів відомих мереж.

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