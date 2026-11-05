У Рязані дрони атакували стратегічний НПЗ, який виробляє паливо для Мінборони (відео)

Потужність Рязанського НПЗ близько 17–18 млн тонн нафти на рік.

Вночі дрони масово атакували Рязань, повідомляється про пожежу на стратегічному НПЗ та величезному складі Wildberries.

Близько другої години ночі в регіоні було оголошено про небезпеку від безпілотників. Відразу після цього місцеві мешканці почали повідомляти про численні вибухи, роботу ППО та шум від БПЛА.

Незабаром у мережі почали з’являтися кадри пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі, повідомляється про кілька осередків загоряння.

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Як пише Astra, НПЗ розташований у Південному промисловому вузлі міста Рязань. Потужність – близько 17–18 млн тонн нафти на рік, це майже 5 % усіх нафтопереробних потужностей РФ.

НПЗ виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіакеросин, мазут і бітум. Підприємство постачає паливо до Москви та центральних регіонів країни, а також виробляє паливо для потреб Міноборони РФ. Так, у 2014 році підприємство повідомляло про розробку дослідних партій автомобільного бензину спеціально для потреб військової техніки російських збройних сил. Також завод випускає керосин для реактивних двигунів, зокрема ТС-1. Це паливо використовується військовою авіацією.

Рязанський НПЗ уже кілька разів був атакований. Так, після атаки в жовтні на заводі спалахнула пожежа, і була зупинена робота основної установки первинної переробки нафти (АТ-6 / CDU-6).

Також у Рязані, ймовірно, горить логістичний центр Wildberries "Рязань: Тюшевська".

Це великий розподільчий центр площею близько 173 тис. кв. м, який розташований в індустріальному парку "Рязанський", поблизу села Тюшево Рязанського муніципального району. Назва цього сортувального комплексу – "Рязань: Тюшевська".

Цей склад відкрився у 2023 році, а добудовувався у 2024-му. Раніше він також зазнав атаки в липні – і тимчасово обмежував роботу.

Удари по російських НПЗ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, щоУкраїна відновила удари по російських НПЗ у відповідь на систематичні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Він також зазначив, що Україна готова припинити удари, як того вимагає Дональд Трамп, але лише на той термін, на який США забезпечать її ракетами Patriot для захисту.

З 30 жовтня ЗСУ відновили удари і за три дні вразили три НПЗ, вивівши з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

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