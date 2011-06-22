Клінтон підтримала саудівських жінок-водіїв

Держсекретар США Хіларі Клінтон підтримала кампанію саудівських активісток проти чинної в країні заборони на водіння автомобіля для жінок. Клінтон назвала дії жінок "сміливими", а мету кампанії - "правильною".

Напередодні група активісток з Саудівської Аравії звернулася до високопоставлених жінок-дипломатів з проханням публічно підтримати їх кампанію. Звернення, зокрема, були надіслані держсекретареві США і Верховному представникові Євросоюзу із зовнішньої політики Кетрін Ештон.

Минулої п`ятниці близько 40 саудівських жінок сіли за кермо - на знак початку кампанії за право водити машину. Усі вони отримали права за межами Саудівської Аравії, зауважує Радіо Свобода.