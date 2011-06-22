Клінтон підтримала саудівських жінок-водіїв
00:59, 22 червня 2011Разное
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Дії сміливі, а мета правильна
Держсекретар США Хіларі Клінтон підтримала кампанію саудівських активісток проти чинної в країні заборони на водіння автомобіля для жінок. Клінтон назвала дії жінок "сміливими", а мету кампанії - "правильною".
Напередодні група активісток з Саудівської Аравії звернулася до високопоставлених жінок-дипломатів з проханням публічно підтримати їх кампанію. Звернення, зокрема, були надіслані держсекретареві США і Верховному представникові Євросоюзу із зовнішньої політики Кетрін Ештон.
Минулої п`ятниці близько 40 саудівських жінок сіли за кермо - на знак початку кампанії за право водити машину. Усі вони отримали права за межами Саудівської Аравії, зауважує Радіо Свобода.
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