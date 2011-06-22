У спеку буде обмежено рух важкого транспорту

На дорогах Житомирської області обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК підписав розпорядження "Про обмеження руху на автомобільних дорогах у зв`язку з підвищенням температури повітря".

У документі зазначається, що "значна інтенсивність руху великого транспорту й підвищення температури повітря вище 28 градусів тепла призводить до руйнування дорожнього покриття".

У зв`язку з цим, у період спекотної погоди керівництво області порекомендувало службі автомобільних доріг звернутися до Державної служби автомобільних доріг України щодо введення режиму обмеження руху автомобільними дорогами загального користування регіону великих транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн із 9 ранку до 22 вечора.

При цьому обмеження руху транспорту не поширюється на транспортні засоби, які використовуватимуться при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Контролює виконання цього розпорядження заступник голови Житомирської облдержадміністрації Віктор КУНИЦЬКИЙ.