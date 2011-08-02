ДТП у Криму: загинув росіянин, ще двоє травмовані

Громадянин Росії загинув і двоє його співвітчизників одержали травми в результаті зіткнення двох автомобілів у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, вдень 1 серпня в Сімферопольському районі легковий автомобіль марки «ВАЗ», в якому їхали люди з Саратова, врізався у вантажівку FAW.

41-річний пасажир «легковика» загинув, 25-річний водій і 35-річна пасажирка доставлені до лікарні в Сімферополі.