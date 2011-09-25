Франція візьме в концесію кладовище в Севастополі

Севастополь передасть на баланс Франції французьке кладовище часів Кримської війни 1854-1856 рр.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, зокрема, можливість концесії французького кладовища часів Кримської війни 1854-1856 років обговорили в ході зустрічі в Севастополі заступник голови СМДА Володимир АРАБАДЖІ та Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР.

Як зазначив посол, «французьке кладовище перебуває в непоганому стані, але воно потребує постійного догляду й збереження. У зв`язку з цим французька сторона пропонує взяти на себе всі витрати з утримання й збереження кладовища, якщо місто Севастополь погодиться нам його передати».

У повідомленні підкреслюється, що сторони досягли «повного взаєморозуміння з цього питання».

Довідка УНІАН. Після закінчення Кримської війни 1854-1856 років на території Севастополя опинилося декілька французьких кладовищ, від Камишової бухти до Байдарської долини. Із часом французький уряд наполіг на похованні своїх генералів, офіцерів і рядових на збірному некрополі, неподалік від колишньої головної квартири французької армії. У 1863 році французи влаштували військовий некрополь, площею близько одного гектара.

За різними джерелами, в період Кримської війни втрати французів становили від 45 тис. 874 людини до 95 тис. 615 осіб.

У 1982 році некрополь було зруйновано. Восени 2004 року французька делегація брала участь у відкритті французького меморіального комплексу, побудованого на кошти Французької Республіки. Меморіал знаходиться на території колишнього французького військового некрополя, на 5-му кілометрі Балаклавського шосе.