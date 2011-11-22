Гнів поки що не вийшов на Майдан. Вийшов страх

Сьогодні ще зранку вся вулиця Городецького і перехід під Майданом Незалежності забиті міліцією і «Беркутом» у бронежилетах, касках з зі скляними забралами. "Це вони що, напівзмонтовану ялинку охороняють?" - жартували перехожі.

Проходячи повз товстопиких начальників і хлопців у формі і з невизначеним виразом обличчя, починаєш відчувати, що ці охоронці правопорядку, як і тоді, під час Помаранчевої революції, цього дня стоять по інший бік барикад. У повітрі гостро відчувається страх. Це військо у бронежилетах просто випромінює страх влади перед людьми, які один раз уже показали свій гнів. Набагато більший, ніж страх перед вінками чи падаючими підйомними кранами.

Вони знають, що граються з вогнем. І навіть, якщо сьогодні на вулицю, щоб згадати ті дні, не вийде багато людей, це ще не означатиме, що люди не гніваються. Це просто означатиме, що ще не час нашому гніву зустрітися з їхнім страхом...

Антоніна Лесич, Київ