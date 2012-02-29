Резонансне ДТП на Хмельниччині: чому обласна влада ховала сліди?

Так сталося, що роботу над помилками попередників-бюрократів (не кажучи вже про висновки), сучасні чиновники не проводять. Адже те, що сталося вночі 24 лютого на Хмельниччині з головою Білогірської райдержадміністрації Валентином Зарицьким, дає підстави замислитися над адекватною поведінкою усього пулу губернатора Василя Ядухи. За офіційною інформацією, керівник району власним автомобілем Cherry збив юних людей.

Згідно з міліцейською хронікою, у результаті ДТП 27-річний житель Красилівського району від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, його 22-річну односельчанку доставлено у реанімаційне відділення Красилівської центральної районної лікарні, де пізніше від отриманих травм вона померла. Проводиться розслідування та вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження”.

Ця трагедія дуже схожа до тієї дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 2007 року з тодішнім головою Полонської РДА Анатолієм Бученком. Він, добре погулявши на весіллі у Житомирській області, скоїв наїзд на 22-річна дівчину, котра загинула на місці події та травмував 23-річного громадянина Казахстану. Після цього втік з місця події і лише через два дні голова РДА з’явився до працівників слідчих органів і повідомив, що готовий давати покази.

Суперечності між подією п’ятирічної давнини і нинішнім ДТП зводяться до однієї шекспірівської дилеми: був п’яним голова Білогірської РДА чи не був? Заступник начальника управління, начальник відділу кадрового забезпечення та зв’язків з громадськістю УДАІ у Хмельницькій області Олександр Нашубський по “гарячих” слідах на це запитання відповів дуже розмито, пославшись на таємницю слідства.

Більш розкутою виявилася начальниця управління з питань внутрішньої політики Хмельницької облдержадміністрації Валентина Моісеєнко, яка після оприлюднення міліцейської хроніки по згаданій ДТП, вийшла на агентство УНН з неоднозначним коментарем. Вона заявила, що керівник району ніколи не зловживав алкоголем. “Голова РДА є дуже порядною людиною і за зловживанням алкоголю помічений не був. Він одразу викликав міліцію і швидку”, — наголосила посадовець

Як виявилося, відомості пані Моісеєнко не співзвучні з реальністю. Прес-секретар прокурора Хмельницької області Лілія Коцюк заявила, що 27 лютого прокурор області порушив кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб”). Вона також наголосила, що під час експертизи з’ясовано, що посадовець на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання про застосування міри запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Отже, поспішність виходу В.Моісеєнко до ЗМІ у той час, коли керівництво Хмельницької ОДА поводилося, як чемна миша під віником, продиктована бажанням не виносити сміття з хати партії влади. Бо підлеглі губернатора Ядухи минулого року й так додали чималого клопоту.

Згадаймо, як справжнім корупційним рекордсменом (і це визнало саме МВС України!) став уже колишній голова Новоушицької РДА Анатолій Сажієнко. Він торік намагався отримати понад 10 млн. 500 тисяч гривень за виділення та зміну цільового призначення земельної ділянки площею 33 га.

Під корупційний зорепад на Хмельниччині минулоріч потрапило й тріо перших осіб Летичівського району (голова РДА Марія Литвин, її донька, керівник апарату райради Наталія Склонна і начальника відділу земельних ресурсів Наталія Ковальчук). За версією прокуратури, голова РДА обіцяла виділити підприємцеві 50 соток землі за 30 тис. дол. Той погодився дати спочатку половину, решту, коли отримає ділянку. Завдаток на суму 2 тис. дол. узяла собі пані Ковальчук, решту передала Н.Склонній.

А цьогоріч, напередодні дня народження губернатора (25 січня) заступник голови Городоцької райдержадміністрації видав подарунок — вимагав та одержав від хмельничанина 700 доларів хабара за сприяння у наданні йому в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільгоспвиробництва на території району.

До того ж добродійка Моісеєнко дозволила собі у телефонній розмові тиснути на автора цих рядків, закликавши не розголошувати інформацію про ДТП за участю голови Білогірської РДА. Вважаю, що така поведінка є ні що інше, як перешкоджання журналістській діяльності, чим свого часу “прославилися” “темники”

… За іронією долі остання з новин того злощасного дня, що розміщена на офіційному сайті Білогірської РДА, стосувалася повідомлення Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної інспекції техногенної безпеки та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України про зростання загибелі та травмування дітей. “Лише за січень 2012 року їх загинуло 13 та травмовано 16 дітей… В нашій країні в мирний час внаслідок нещасних випадків щодня гине 3 дитини!”

P.S. Учора, 28 лютого Президент Віктор Янукович підписав розпорядження про звільнення Валентина Зарицького з посади Білогірської райдержадміністрації. Подейкують, що чиновника одразу після скоєння ДТП попросили покласти на стіл заяву на звільнення за власним бажанням.

Віталій Тараненко, Хмельницька обл.