На 27-му поверсі в центрі Києва зайнявся бітум
15:27, 30 травня 2006Разное
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Полум`я над дахом сягало 3 метрів
У Києві сталася пожежа на верхніх поверхах нової будівлі в районі площі Перемоги.
Як передає кореспондент УНІАН, полум`я охопило верхні поверхи будівлі, розташованої по вул. Саксаганського, 114/120.
За словами представника пожежної частини №1 м. Києва, близько 14.00 сталося займання бітуму на останньому поверсі 27-поверхового будинку.
Пожежа була ліквідована впродовж 15 хвилин після займання силами будівельників.
Висота полум`я досягала 2-3 метрів над рівнем даху.
Будівництво будівлі веде фірма ТММ.
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