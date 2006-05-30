На 27-му поверсі в центрі Києва зайнявся бітум

Полум`я над дахом сягало 3 метрів

У Києві сталася пожежа на верхніх поверхах нової будівлі в районі площі Перемоги. Як передає кореспондент УНІАН, полум`я охопило верхні поверхи будівлі, розташованої по вул. Саксаганського, 114/120. За словами представника пожежної частини №1 м. Києва, близько 14.00 сталося займання бітуму на останньому поверсі 27-поверхового будинку. Пожежа була ліквідована впродовж 15 хвилин після займання силами будівельників. Висота полум`я досягала 2-3 метрів над рівнем даху. Будівництво будівлі веде фірма ТММ.

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